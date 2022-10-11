Врач оценила риск заразиться гонореей и сифилисом в бане

Возбудители передаваемых половым путем инфекций, в том числе сифилиса и гонореи, быстро погибают вне человеческого тела, рассказала акушер-гинеколог Елена Ермолаева. В беседе с изданием «АиФ» она оценила риск заразиться этими болезнями в бане.

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Вирусы инфекций, передающихся при половом контакте, нежизнеспособны вне организма человека. Поэтому ими нельзя заразиться в общественном транспорте, в бане, в бассейне, и других общественных местах, успокоила врач.

Но она добавила, что международные исследования доказали вероятность передачи некоторых вирусов бытовым путем. «Но это возможно только при плотном соприкосновении слизистых оболочек здорового человека с зараженной поверхностью и при условии, что вирус на этой самой поверхности смог сохраниться, а для этого нужна среда, сходная с организмом человека — то есть аналогичной температуры и влажности», — пояснила Ермолаева.

Половым путем можно заразиться более чем 30 инфекциями, пояснила акушер-гинеколог. Самые известные из них: хламидиоз, трихомониаз, гонорея, генитальный герпес, гепатиты В, С, ВИЧ, ВПЧ, лобковый педикулез, контагиозный моллюск, мягкий шанкр.