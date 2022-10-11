Врач назвал дефицит железа распространенной причиной усталости

«Причин, по которым люди ощущают быструю утомляемость и упадок сил, могут быть десятки, если не сотни. Но на первое место сегодня я бы поставил дефицит железа... В России, по экспертным оценкам, в той или иной степени недостаток железа испытывают до 50% населения», — сказал врач в беседе с kp.ru.