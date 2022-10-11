Врач назвал дефицит железа распространенной причиной усталости

Врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал, что ряд серьёзных заболеваний может сопровождаться ощущением упадка сил.
«Причин, по которым люди ощущают быструю утомляемость и упадок сил, могут быть десятки, если не сотни. Но на первое место сегодня я бы поставил дефицит железа... В России, по экспертным оценкам, в той или иной степени недостаток железа испытывают до 50% населения», — сказал врач в беседе с kp.ru.
Также в ряду распространённых причин упадка сил и ухудшения эмоционального настроя он упомянул сокращение светового дня, скрытую депрессию, нарушение сна, эндокринные, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания.