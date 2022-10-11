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36 минут назад

Мелкая проблема или шаг к онкологии: врач рассказал о возможных последствиях гастрита

Вечерняя Москва

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 50 процентов всего населения планеты страдает гастритом. Это самое распространенное воспалительное заболевание верхних отделов пищеварительного тракта. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Павел Павлов рассказал «Вечерней Москве» о причинах появления заболевания и возможных опасных последствиях.

Врач рассказал о возможных последствиях гастрита
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Заподозрить гастрит несложно: «голодные» боли в верхних отделах живота, тошнота, рвота, снижение/отсутствие аппетита, как следствие – потеря веса. Различают острый и хронический гастриты. Острый чаще возникает в ответ на агрессивное воздействие на слизистую оболочку желудка, например, под действием кислот, нестероидных противовоспалительных препаратов, облучения и других факторов. После прекращения воздействия такой гастрит обычно быстро проходит.

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— Хронический же гастрит — самостоятельное заболевание и из острого «получается» редко. Механизмы его развития открыты относительно недавно — в 80-х годах XX века. Именно тогда ученые выявили связь между бактерией Helicobacter pylori и хроническим гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также ассоциацией хронического гастрита и рака желудка. Выяснилось, что хронический гастрит вызывают не стресс и «сухомятка», а длительное наличие этой бактерии запускает сложные процессы, в том числе и атрофию слизистой оболочки желудка, — рассказал эксперт.

По словам Павлова, процесс может прогрессировать и дальше: на фоне атрофии слизистой оболочки и последующей метаплазии под воздействием мутаций генов APC, p53, K-RAS развивается дисплазия, за которой следует рак. Больше 90 процентов рака желудка в России и в мире развивается именно так.

— Золотым стандартом диагностики патологии желудка была и остается эндоскопия — гастроскопия. Гастроскопия — это метод обследования помощью гибкого аппарата видеогастроскопа. Почему «видео»? Потому что лучший в мире оптический прибор человеческий глаз увидит ту информацию, которую до него донесет прибор, а чем качественней эндоскоп, тем больше он получит информации. Фиброволоконные аппараты с окуляром, в который доктор смотрит одним глазом, из рутинной клинической практики современных эндоскопических отделений исчезли полностью, — рассказал Павлов.

По его словам, эндоскопия используется для диагностики предраковых и ранних опухолевых изменений желудка. С ее помощью можно решить множество задач — от выявления признаков инфицированности H. Pylori до выполнения радикального противоопухолевого вмешательства.

Выполнение гастроскопии со взятием биопсии, то есть с отщипыванием кусочков слизистой оболочки — общепризнанный стандарт диагностики хронического гастрита и других заболеваний желудка.

Хронический гастрит лечат врачи-гастроэнтерологи, которые, получив данные гастроскопии, гистологии, тестов на хеликобактер и ряда показателей крови, назначают терапию и определяют периодичность обследования, что очень индивидуально и зависит от полученных результатов.

— Только регулярная явка пациентов на исследование, осмотр опытными специалистами с применением топовых эндоскопических процессоров и видеоэндоскопов гарантируют наилучшие результаты в обследовании и лечении, — подчеркнул эксперт.

Болезни и лекарства,Павел Павлов,ВОЗ,
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