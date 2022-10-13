Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в России

Всемирная организация здравоохранения заявила на прошлой неделе, что 27 стран сообщили о возобновлении вспышек холеры за девять месяцев текущего года. За последние полтора месяца в Сирии были зарегистрированы более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой. О ситуации в России рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Фото: Сибмеда Сибмеда

По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в России по холере характеризуется как стабильная и находится под контролем ведомства. В течение последних 20 лет в нашей стране регистрируются только единичные завозные случаи холеры – передаёт ria.ru.

Комплекс профилактических мер осуществляется регулярно: в пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль, изучаются пробы окружающей среды.