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3 часа назад

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в России

Сибмедаиещё 12

Всемирная организация здравоохранения заявила на прошлой неделе, что 27 стран сообщили о возобновлении вспышек холеры за девять месяцев текущего года. За последние полтора месяца в Сирии были зарегистрированы более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой. О ситуации в России рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с холерой в России
Фото: СибмедаСибмеда

По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в России по холере характеризуется как стабильная и находится под контролем ведомства. В течение последних 20 лет в нашей стране регистрируются только единичные завозные случаи холеры – передаёт ria.ru.

Комплекс профилактических мер осуществляется регулярно: в пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль, изучаются пробы окружающей среды.

С начала года в российских регионах исследовано более 82, 5 тысяч проб окружающей среды и обследованы более 64 тысяч человек с признаками острых кишечных инфекций – случаи заболевания холерой не выявлены.

Болезни и лекарства,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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