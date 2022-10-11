Врач рассказал, как защитить организм после дождя

Если человек ходит с промокшими ногами или головой, то защита иммунитета становится слабее. Именно в этот момент существует риск подхватить какую-либо болезнь, утверждает основатель сети клиник интегративной медицины, врач, психолог и член-корреспондент РАН по педагогике Дмитрий Раевский.

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"Люди часто болеют после переохлаждения именно в тех семьях, где принято с детства "кутаться" и мало проветривать помещения. Все эти меры не способствуют усилению иммунитета, поэтому малейшее внешнее воздействие уже вызывает заболевание", – отметил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

Он добавил, что у людей существует заблуждение, будто сразу после попадания под дождь человек заболеет. Подобный психологический фактор способствует развитию недуга. Раевский порекомендовал после попадания под дождь снять с себя мокрую одежду, выпить горячий чай и сделать теплую ванну для ног.