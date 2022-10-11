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6 минут назад

Доктор Мясников дал советы для здоровья легких

Lenta.ru

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал советы по укреплению здоровья легких. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников дал советы для здоровья легких
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников порекомендовал следить за тем, чтобы осанка была правильной. По словам врача, если человек сутулится, то его грудная клетка сужается, и в результате легким становится тесно в грудной клетке и они не могут до конца расправиться.

Еще одним способом укрепить здоровье легких Мясников назвал похудение. Врач объяснил, что человек с лишним весом не может полноценно дышать, из-за чего у него со временем уменьшается объем легких. Это может привести к возникновению различных заболеваний дыхательных путей, предупредил он. Также доктор заявил о пользе занятий дыхательной гимнастикой. Он уточнил, что сегодня в интернете можно найти множество упражнений, которые укрепляют дыхательные мышцы.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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