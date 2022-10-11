Доктор Мясников дал советы для здоровья легких

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал советы по укреплению здоровья легких. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников порекомендовал следить за тем, чтобы осанка была правильной. По словам врача, если человек сутулится, то его грудная клетка сужается, и в результате легким становится тесно в грудной клетке и они не могут до конца расправиться.