Почему во время полета закладывает уши и как этого избежать

С проблемой заложенности ушей во время перелетов сталкивался чуть ли не каждый. "Рамблер" узнал у эксперта, почему такое происходит и можно ли этого избежать. Помимо этого эксперт отметил, какие популярные способы вовсе не подходят для устранения такой проблемы, а, напротив, могут даже усугубить ситуацию.
Заложенность ушей - достаточно частая жалоба. Проблема в том, что изменение давления на высоте приводит к тому, что формируется разное давление между слуховой трубой и носовыми пазухами. В результате чего формируется воздушная пробка, и возникает ощущение заложенности. Однако способ для спасения в этой ситуации существует.
Продувание ушей, по словам эксперта, тоже не лучший метод, хоть и довольно популярный – он может вызывать проблемы со стороны барабанной перепонки.