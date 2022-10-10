Почему во время полета закладывает уши и как этого избежать

Чтобы от этого избавиться, необходимо использовать сосудосуживающие капли до полета, во время и после него. Капли помогают за счет того, что снимается отек слизистой, и разница в давлении не формируется. Если никаких мер не предпринимать, может возникнуть воспаление носовой трубы, и будет нужно обращаться к лор-врачу. Тут важно понимать, что стоит избегать длительных перелетов с проблемами синуситов, гайморитов. Это может дать серьезные осложнения.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог