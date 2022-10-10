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3 часа назад

Почему во время полета закладывает уши и как этого избежать

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

С проблемой заложенности ушей во время перелетов сталкивался чуть ли не каждый. "Рамблер" узнал у эксперта, почему такое происходит и можно ли этого избежать. Помимо этого эксперт отметил, какие популярные способы вовсе не подходят для устранения такой проблемы, а, напротив, могут даже усугубить ситуацию.

Почему во время полета закладывает уши и как этого избежать
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Заложенность ушей - достаточно частая жалоба. Проблема в том, что изменение давления на высоте приводит к тому, что формируется разное давление между слуховой трубой и носовыми пазухами. В результате чего формируется воздушная пробка, и возникает ощущение заложенности. Однако способ для спасения в этой ситуации существует.

Чтобы от этого избавиться, необходимо использовать сосудосуживающие капли до полета, во время и после него. Капли помогают за счет того, что снимается отек слизистой, и разница в давлении не формируется. Если никаких мер не предпринимать, может возникнуть воспаление носовой трубы, и будет нужно обращаться к лор-врачу. Тут важно понимать, что стоит избегать длительных перелетов с проблемами синуситов, гайморитов. Это может дать серьезные осложнения.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Продувание ушей, по словам эксперта, тоже не лучший метод, хоть и довольно популярный – он может вызывать проблемы со стороны барабанной перепонки.

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