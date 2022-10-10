Почему осенью может обостриться аллергия

— Осенью обострение аллергических заболеваний может провоцировать не только воздействие аллергенов, но и быстрый рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Через поврежденные, воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче, — отметил эксперт в комментарии aif.ru .

При этом врач отметил, что и аллергенов осень достаточно. Основными видами являются споры микроскопических плесневых грибов, а также пыльца сорных трав при затяжном «бабьем лете». Если осень теплая, солнечная, то аллергикам следует ожидать продолжения сезонной аллергии на пыльцу растений. А при быстром похолодании и особенно повышенной влажности (как в нынешнем году в Москве) на ведущее место выходит аллергия на споры плесневых грибов.