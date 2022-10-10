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1 час назад

Иммунолог рассказал, когда лучше привиться от гриппа

Национальная Служба Новостейиещё 5

Ставить прививку от гриппа следует с учетом сроков выработки иммунитета и начала сезона заболевания. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

Прививка от гриппа: важные вопросы о вакцинации в 2022 году
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, в России эпидемия гриппа обычно приходится на январь и февраль, самое раннее — на конец декабря. Исходя из этого, указал Болибок, самым подходящим временем для вакцинации является октябрь и ноябрь.

Иммунолог объяснил, что иммунитет обычно начинает вырабатываться спустя три недели после вакцинации, а максимальный эффект достигается через полтора – два месяца.

Болибок подчеркнул, что если человек не успеет поставить прививку до февраля, все равно сделать ее будет целесообразно, так как сезон заболевания заканчивается в России лишь в апреле.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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