Прививка от гриппа: важные вопросы о вакцинации в 2022 году

Ставить прививку от гриппа следует с учетом сроков выработки иммунитета и начала сезона заболевания. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

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По его словам, в России эпидемия гриппа обычно приходится на январь и февраль, самое раннее — на конец декабря. Исходя из этого, указал Болибок, самым подходящим временем для вакцинации является октябрь и ноябрь.

Иммунолог объяснил, что иммунитет обычно начинает вырабатываться спустя три недели после вакцинации, а максимальный эффект достигается через полтора – два месяца.