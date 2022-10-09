От чего сильнее зависит риск заболеть после 50 лет

Новое исследование показывает, что после 50 лет ваш риск заболеть определяется в большей степени вашим возрастом и окружающей средой, чем генами.

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Когда люди достигают определённого возраста, индивидуальные различия в ДНК начинают оказывать гораздо меньшее влияние на заболеваемость раком, слабоумием или диабетом. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли говорят, что риски у пожилых людей связаны с их возрастом и факторами окружающей среды. Процесс старения различается даже у однояйцевых близнецов в возрасте старше 55 лет.