От чего сильнее зависит риск заболеть после 50 лет

Новое исследование показывает, что после 50 лет ваш риск заболеть определяется в большей степени вашим возрастом и окружающей средой, чем генами.
Когда люди достигают определённого возраста, индивидуальные различия в ДНК начинают оказывать гораздо меньшее влияние на заболеваемость раком, слабоумием или диабетом. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли говорят, что риски у пожилых людей связаны с их возрастом и факторами окружающей среды. Процесс старения различается даже у однояйцевых близнецов в возрасте старше 55 лет.
Учёные оценили влияние генетики и старения на 27 различных тканей, собранных у 1000 человек. Они обнаружили, что старение влияет в 20 раз больше, чем генетика.