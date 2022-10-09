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50 минут назад

Гены или возраст: от чего сильнее зависит ваш риск заболеть после 50 лет

Ferra.ru

Новое исследование показывает, что после 50 лет ваш риск заболеть определяется в большей степени вашим возрастом и окружающей средой, чем генами.

От чего сильнее зависит риск заболеть после 50 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда люди достигают определённого возраста, индивидуальные различия в ДНК начинают оказывать гораздо меньшее влияние на заболеваемость раком, слабоумием или диабетом. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли говорят, что риски у пожилых людей связаны с их возрастом и факторами окружающей среды. Процесс старения различается даже у однояйцевых близнецов в возрасте старше 55 лет.

Учёные оценили влияние генетики и старения на 27 различных тканей, собранных у 1000 человек. Они обнаружили, что старение влияет в 20 раз больше, чем генетика.

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