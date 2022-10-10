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2 часа назад

Терапевт предупредила, что антибиотики могут вызвать грибковую ангину

runews24.ruиещё 1

Антибиотики стоит принимать только по назначению врача. Об этом напомнила терапевт Надежда Чернышова. По словам врача, злоупотребление этими препаратами может нанести больше вреда, чем пользы.

Терапевт предупредила, что антибиотики могут вызвать грибковую ангину
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, большинство антибиотиков производят из грибков, которые разрушают благоприятную среду для бактерий, а потом начинают разрастаться.

Если прием антибиотиков бесконтрольный, процесс, который происходит при их приеме, может спровоцировать грибковую ангину. Кроме того, это зачастую провоцирует отиты, поражение легких или ногтей.

Болезни и лекарства,
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