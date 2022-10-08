Как связаны лекарства от депрессии и задержка дыхания во сне

"Недавние исследования показали, что комбинация лекарств ребоксетин и оксибутинин, которые ранее использовались для лечения несвязанных заболеваний, может быть эффективным средством лечения обструктивного апноэ сна, но может вызывать побочные эффекты. Мы хотели узнать, может ли ребоксетин быть эффективным сам по себе, и оценить, как именно он изменяет дыхание во время сна", - говорит ведущий автор исследования доктор Томас Алтри