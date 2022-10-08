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31 минуту назад

Как связаны лекарства от депрессии и задержка дыхания во сне

Ferra.ruиещё 1

Новое исследование, проведенное Университетом Флиндерса, показало, что препарат, ранее использовавшийся для лечения депрессии, может уменьшить тяжесть обструктивного апноэ сна (ОSА).

Как связаны лекарства от депрессии и задержка дыхания во сне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы говорят, что исследование открывает дальнейшие пути для разработки новых лекарственных препаратов, предназначенных для огромного числа людей, неспособных переносить современные методы лечения апноэ сна, такие как аппараты непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP).

"Недавние исследования показали, что комбинация лекарств ребоксетин и оксибутинин, которые ранее использовались для лечения несвязанных заболеваний, может быть эффективным средством лечения обструктивного апноэ сна, но может вызывать побочные эффекты. Мы хотели узнать, может ли ребоксетин быть эффективным сам по себе, и оценить, как именно он изменяет дыхание во время сна", - говорит ведущий автор исследования доктор Томас Алтри

Команда провела двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное, многоцентровое перекрестное исследование с участием 16 человек с ОSА. Они тестировали отдельные дозы ребоксетина по сравнению с комбинацией ребоксетина и оксибутинина или плацебо.

"Наши результаты показали, что ребоксетин сам по себе может уменьшить тяжесть апноэ сна", - говорит Алтри. "Мы обнаружили, что этот препарат уменьшает количество апноэ сна в час, а также улучшает уровень кислорода, в то время как добавление оксибутинина не вызвало дополнительных улучшений".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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