Почему у людей возникает аллергия

По данным Всемирной организация по борьбе с аллергией, около 15-20% населения во всем мире страдают от аллергических реакций. "Рамблер" выяснил, из-за чего они возникают.

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Люди, склонные к аллергическим реакциям, стараются избегать главных провокаторов – от продуктов (цитрусовых, злаков, арахиса, яичного белка), пыли и пыльцы, медикаментов, до бытовых аллергенов, сульфатов, латекса и многого другого.

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По сути аллергия – это ответ иммунной системы на вещество, не представляющее опасности. Организм может внезапно начать считать даже привычные и безобидные вещества недружественными и приступает к выработке антител. Отсюда – и неприятные навязчивые симптомы заболевания.

Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Однако наряду с «классической» аллергией существует и так называемая перекрестная аллергия. Когда организм усиленно начинает защищаться от аллергенов из самых разных категорий и групп – казалось бы, эти аллергены не имеют друг к другу никакого отношения, однако у большей части аллергенов существуют дубликаты – другие частицы, которые способны влиять на организм таким же образом. Нашему иммунитету безразлично, в чем содержится аллергенный белок, он не замечает между веществами разницу, а просто начинает враждебно реагировать на определенный набор аминокислот, общий антиген.

Здесь медикаментозная аллергия может соседствовать с бытовой, пищевой и любой другой. К примеру, при аллергии на пенициллиновую группу антибиотиков, перекрестная реакция может не заставить себя долго ждать при контакте с сырами с благородной плесенью, кефиром, дрожжами или пыльцой березы и ольхи.

Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Известно, что наиболее распространенными реакциями на аллергены являются аллергический ринит, анафилактический шок, отечные и кожные реакции – атопический дерматит, крапивница.Симптомы эти не только неприятны, но и опасны своими осложнениями. К примеру, аллергический ринит может спровоцировать появление бронхиальной астмы. Поэтому критически важно соблюдать меры предосторожности и не забывать о современных возможностях лечения аллергии.

Выработку гистамина на время можно «затормозить» антигистаминными препаратами (цетрин, эриус, зодак) или их аналогами в виде таблеток, капель и сиропов, назначенными вашим врачом. Для снятия отеков используйте капли и спреи. Однако не забывайте, что сосудосуживающие капли не стоит длительно применять без рекомендации врача. Ведь их прием на протяжении более чем 7 дней может привести уже к медикаментозному риниту и привыканию. Их можно заменить на растительный препарат Коризалия. Добавление таблетированных препаратов, например, Апис меллифика С30 также позволит уменьшить дозу сосудосуживающих капель, а значит минимизировать риск медикаментозного ринита и привыкания. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.