Врач объяснила, почему важно долечивать насморк

Оториноларинголог Валерия Голубова объяснила, чем опасен для здоровья недолеченный насморк.

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По её словам, насморк — начальная стадия заболевания, и если его нормально не лечить, следствием могут быть различные осложнения, в частности, отит и ухудшение слуха. При этом нельзя заниматься самолечением, это состояние нужно лечить под наблюдением врача.

Самыми простыми средствами от насморка являются солевые растворы, которыми нужно промывать нос. Также Голубова дала простые и общие советы: чтобы выздороветь, нужно употреблять больше витаминов, вовремя ложиться спать и чаще гулять.