Врач объяснила, почему важно долечивать насморк

Оториноларинголог Валерия Голубова объяснила, чем опасен для здоровья недолеченный насморк.
По её словам, насморк — начальная стадия заболевания, и если его нормально не лечить, следствием могут быть различные осложнения, в частности, отит и ухудшение слуха. При этом нельзя заниматься самолечением, это состояние нужно лечить под наблюдением врача.
Самыми простыми средствами от насморка являются солевые растворы, которыми нужно промывать нос. Также Голубова дала простые и общие советы: чтобы выздороветь, нужно употреблять больше витаминов, вовремя ложиться спать и чаще гулять.
«Недолеченный насморк может привести к осложнениям. Самое известное — гайморит. Возможны даже отиты — как гнойные, так и катаральные. Снижение слуха. Могут воспалиться гланды. Инфекция может затронуть и нижние дыхательные пути. Так что с насморка только всё начинается, это начальная стадия заболевания», — предупредила врач.