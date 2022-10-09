Как быстро вылечить герпес

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, вирус простого герпеса есть у 80% населения планеты. В большинстве случаев он протекает бессимптомно, однако иногда может проявляться в виде болезненных пузырьков или язв. Как избавиться от герпеса на губах? Спросили врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито.
По словам медика, герпес необходимо профилактировать, а не лечить.
Как правило, при герпесе назначается противовирусный препарат, как местно, так и внутрь, и дополнительная терапия: антигистаминная и витаминотерапия. В тяжелых ситуациях применяют дезинтоксикационную и жаропонижающую терапию.