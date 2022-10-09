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48 минут назад

Как быстро вылечить герпес

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, вирус простого герпеса есть у 80% населения планеты. В большинстве случаев он протекает бессимптомно, однако иногда может проявляться в виде болезненных пузырьков или язв. Как избавиться от герпеса на губах? Спросили врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито.

Как быстро вылечить герпес
Фото: Adobe StockAdobe Stock
Если мы говорим о герпесе первого типа, который проявляется на лице, губах, лечение достаточно простое. Под лечением здесь будет пониматься купирование симптомов. К сожалению, если пациент однажды заразился герпетической инфекцией, она у него сохраняется навсегда, но находится в спящем состоянии. При определенных условиях, например, смене погоды, стрессе, вакцинации, это состояние может обостриться, и появляются типичные симптомы: покраснение кожи с пузырьками и боль. Дальше эти пузырьки вздуваются и лопаются. Может быть и общая симптоматика в виде головной боли, слабости, тошноты, недомогания, повышения температуры. Наиболее тяжело он протекает у пожилых людей, людей с ВИЧ, туберкулезом и трансплантированными органами. Особенно опасен герпес для беременных.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
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По словам медика, герпес необходимо профилактировать, а не лечить.

Существуют определенные подходы, когда мы должны себя закалить. Это контрастный душ, сауна, профилактика сухости кожи, ОРВИ, прием витаминов в осенне-зимний сезон. Если герпес случился, то нужно проконсультироваться с врачом. Он назначит лечение, которое вы сможете использовать при следующих случаях обострения.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Как правило, при герпесе назначается противовирусный препарат, как местно, так и внутрь, и дополнительная терапия: антигистаминная и витаминотерапия. В тяжелых ситуациях применяют дезинтоксикационную и жаропонижающую терапию.

Также существует медикаментозная профилактика. Это противовирусные, иммуномодулирующие препараты, капли и вакцина от герпеса, но не профилактическая, а лечебная. Она необходима, чтобы не возникали обострения герпетической инфекции.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Болезни и лекарства,ВОЗ,
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