Как быстро вылечить герпес

Если мы говорим о герпесе первого типа, который проявляется на лице, губах, лечение достаточно простое. Под лечением здесь будет пониматься купирование симптомов. К сожалению, если пациент однажды заразился герпетической инфекцией, она у него сохраняется навсегда, но находится в спящем состоянии. При определенных условиях, например, смене погоды, стрессе, вакцинации, это состояние может обостриться, и появляются типичные симптомы: покраснение кожи с пузырьками и боль. Дальше эти пузырьки вздуваются и лопаются. Может быть и общая симптоматика в виде головной боли, слабости, тошноты, недомогания, повышения температуры. Наиболее тяжело он протекает у пожилых людей, людей с ВИЧ, туберкулезом и трансплантированными органами. Особенно опасен герпес для беременных.

