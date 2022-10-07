Не только ВИЧ: 6 самых опасных половых инфекций

Половые инфекции остаются одними из самых коварных заболеваний – они долгое время могут протекать бессимптомно, однако при этом способны приводить к серьезным осложнениям и даже смерти. О самых опасных половых инфекциях и можно ли защититься от них с помощью презерватива «Летидору» рассказала Анастасия Николаевна Соколовская, акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».

ВИЧ

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Этот вирус, последней стадией которого является СПИД, провоцирует развитие злокачественных новообразований, а также заболеваний, вызванных различными возбудителями, встреча с которыми при нормальном состоянии иммунитета не представляет для человека опасности.

Заражение ВИЧ происходит чаще всего через кровь или при половом контакте. При этом на протяжении длительного периода времени пациент не подозревает о своей болезни и, уже являясь заразным, передает инфекцию другим.

Это смертельное заболевание. Существует терапия, которая направлена на поддержание иммунной системы человека, но рано или поздно патологические процессы распространяются и приводят к тяжелым осложнениям. Самая лучшая профилактика ВИЧ-инфекции – это единственный здоровый половой партнер и использование презерватива. Обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию раз в полгода поможет выявить болезнь на ранней стадии и своевременно назначить терапию.

Сифилис

Это заболевание имеет очень длинную историю и, как правило, тяжело лечится, потому что зачастую достаточно поздно диагностируется.

Передается бледная трепонема, являющаяся возбудителем сифилиса, чаще всего половым путем. С момента заражения до появления первых признаков может пройти около месяца.У пациента, страдающего сифилисом, могут быть поражены кожные покровы, слизистые, скелет, внутренние органы, нервная система.

При длительном течении заболевания или внутриутробном инфицировании происходят серьезные изменения, имеющие необратимый характер и приводящие к инвалидности. Возбудитель сифилиса сейчас является, по сути, единственным микроорганизмом, не утратившим чувствительности к пенициллину, поэтому производные этого антибиотика успешно применяются для лечения заболевания. Своевременное выявление инфекции и адекватное лечение позволяют добиться полного выздоровления.

Хламидиоз

Это одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем.

Инфицирование Chlamidia trachomatis возможно при половом контакте или внутриутробно (от матери к плоду). Болезнь длительное время может протекать незаметно.

Хламидиоз становится причиной целого ряда патологий, среди которых:

• различные заболевания мочеполового тракта;• эректильная дисфункция у мужчин;• снижение фертильности;• выкидыши, преждевременные роды;• поражение сердечно-сосудистой системы;• поражение костей и суставов;• сахарный диабет;• снижение остроты зрения, вплоть до слепоты;• постепенное истощение иммунной системы.

Диагностика инфекции осуществляется методом ПЦР. Пациентам назначается антибиотикотерапия (однократно или курсом).

Гонорея

В народе это заболевание также известно как триппер. Возбудителем инфекции является гонококк, который чаще всего передается половым путем или во время родов от матери к ребенку.

Чаще всего бактерия поражает мочеполовую систему, реже выявляется гонококковая инфекция глаз, носоглотки, костно-мышечной системы, прямой кишки.

Возможно тяжелое течение болезни с развитием сепсиса. Заболевание одинаково часто встречается у представителей обоих полов. У женщин гонорея очень часто протекает бессимптомно, диагностируют инфекцию на основании результатов анализов. Незапущенные случаи лечатся довольно просто. Если пациент не обратился к врачу своевременно, в результате воспаления органов малого таза могут развиваться отдаленные осложнения:

• у женщин возможен спаечный процесс и бесплодие из-за непроходимости маточных труб;• у мужчин нередко развиваются хронический простатит, эректильная дисфункция, бесплодие.

Папилломавирусная инфекция

Вирус папилломы человека (ВПЧ) попадает в список самых опасных ИППП из–за риска развития онкологических заболеваний наружных половых органов женщины, влагалища, шейки матки, прямой кишки и мочевого пузыря. К сожалению, на данный момент специфической терапии папилломавирусной инфекции не существует. Проводятся диспансерные наблюдения лиц, входящих в группу риска.

Гепатит В (HBV)

Это заболевание широко распространено во всем мире и представляет серьезную опасность. Чаще всего вирус передается через кровь, а также при половом контакте или от матери к ребенку во время родов. На ранней стадии признаки болезни схожи с ОРВИ, однако спустя несколько суток присоединяются специфические симптомы (рвота, боли в правом подреберье, желтуха, изменение цвета мочи и кала).

Если у пациента хороший иммунитет, в 9 из 10 случаев наступает полное выздоровление.

Если заболевание переходит в хроническую стадию, клетки печени начинают постепенно отмирать, из-за чего развивается цирроз, а затем и рак.