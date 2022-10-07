Ученые: признаки в походке заранее указывают на деменцию

Ученые установили, что изменения в балансе человека или в его походке может указывать на деменцию за несколько лет до ее наступления.
Как сообщает «Вечерняя Москва», люди, которые медленно ходят или плохо держат равновесие, с большей доли вероятности подвержены болезни Альцгеймера. Эти изменения указывают на то, что нервная коммуникация и клетки мозга медленно изнашиваются.
Такое ухудшение будет прогрессировать до финальной стадии деменции, что в результате повлияет на способность человека свободно ходить или обрабатывать информацию о своем физическом окружении.
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