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27 минут назад

Ученые: признаки в походке заранее указывают на деменцию

Свободная прессаиещё 2

Ученые установили, что изменения в балансе человека или в его походке может указывать на деменцию за несколько лет до ее наступления.

Ученые: признаки в походке заранее указывают на деменцию
Фото: PixabayPixabay

Как сообщает «Вечерняя Москва», люди, которые медленно ходят или плохо держат равновесие, с большей доли вероятности подвержены болезни Альцгеймера. Эти изменения указывают на то, что нервная коммуникация и клетки мозга медленно изнашиваются.

Такое ухудшение будет прогрессировать до финальной стадии деменции, что в результате повлияет на способность человека свободно ходить или обрабатывать информацию о своем физическом окружении.

Ранее «СП» писала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что популярное лекарство «Клопидогрел» может быть опасно. Он предупредил, что в редких случаях лечение этим препаратом приводит к смерти

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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