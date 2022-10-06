Эти симптомы диабета ни в коем случае нельзя игнорировать

Сейчас все чаще у людей диагностируют диабет второго типа. На сегодняшний день этим заболеванием страдают более 34 миллионов человек, а еще 95 миллионов подвержены риску развития данной болезни. Существуют и определённые признаки, указывающие на диабет. Правда, их не всегда можно назвать очевидными.

Из-за сахарного диабета может повыситься риск развития многих других серьезных болезней, в том числе инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Но хорошая новость заключается в том, что диабет второго типа можно предупредить, если изменить свой образ жизни. Ниже - о нескольких симптомах, указывающих на наличие у человека сахарного диабета.

Очень сильная жажда. Это один из признаков, который появляется на ранней стадии диабета. Дело в том, что из-за высокого уровня сахара в крови в клетках тела почти не остается воды, поэтому человек сильно хочет пить, его кожа становится безжизненной, а во рту появляется сухость. Частые походы в туалет. Другими словами, это обильное мочеиспускание. Оно связано с предыдущим симптомом, так как вся вода из клеток выводится почками вместе с мочой. В среднем в день человек ходит в туалет семь раз, но при диабете это будет случаться чаще.