От каких психологических проблем страдают люди с мигренью

В научной статье, опубликованной в The Journal of Headache and Pain, отмечается, что люди с мигренью обладают определёнными особенностями. Причём как психологическими, так и поведенческими.

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Доктор медицинских наук из Университета Аквилы (Италия) Франческа Пистойя вместе с коллегами изучила, как связаны между собой мигрень и психологические факторы у людей без психических заболеваний. Включены в исследование были 65 женщин с эпизодической мигренью, 65 женщин с хронической мигренью и 65 здоровых женщин.

Выяснилось, что люди с хронической мигренью жаловались на более низкое общее качество сна, более серьёзные нарушения сна, более частое обращение к снотворным, более тяжёлые симптомы бессонницы, более высокую дневную дисфункцию по сравнению с контрольной группой (то есть со здоровыми людьми).

У пациентов с эпизодической мигренью сон был лучше, также они сталкивались с меньшим количеством нарушений сна и реже принимали снотворные. Но при этом у таких людей оказались более выраженными симптомы бессонницы и дневная дисфункция в отличие от участников из контрольной группы.

Также люди с хронической мигренью имели большую личностную тревожность, повышенный уровень общей тревожной чувствительности по сравнению с контрольной группой. От сильного чувства беспомощности, высокой склонности к катастрофизации боли и сильной зацикленности на негативных мыслях страдали по большей части пациенты с хронической мигренью.