Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Врач Сысоев назвал опасные последствия нехватки тестостерона

Lenta.ru

Нехватка тестостерона у мужчин с лишним весом ведет к ожирению, утверждает врач-уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиники» Александр Сысоев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал опасные последствия нехватки мужского полового гормона, а также причины уровня его падения.

Врач назвал опасные последствия нехватки тестостерона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Сысоева, дефицит тестостерона может развиваться даже у молодых мужчин, и эта проблема не менее актуальна, чем сахарный диабет и болезни сердца.

Врач обратил внимание, что многие его коллеги не знакомы с проблемой, поэтому зачастую не выявляют андрогенодефицит.

О нехватке тестостерона говорят депрессия и раздражительность, физическая слабость, ухудшение памяти и нарушение когнитивных функций, частое мочеиспускание со слабой струей, а также нарушение сна и постоянное ощущение усталости, перечислил Сысоев.

Врач сообщил, что низкий уровень тестостерона может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, он наблюдается при патологических изменениях яичек или гипофиза, синдромах Клайнфельтера и Кальмана, идиопатических, метаболических или ятрогенных нарушениях.

Повысить уровень тестостерона естественными способами можно только в том случае, если отклонение от нормы невелико и вызвано не постоянными, а временными проблемами, например, резким изменением режима дня и образа жизни, стрессом, сильными переживаниями, отметил Сысоев.

По его словам, для улучшения гормонального фона нужно спать не менее семи часов, соблюдая график отхода ко сну, делать гимнастику или бегать по полчаса в день (это лучше, чем изматывающая силовая тренировка раз в неделю), отказаться от вредных привычек и вредной пищи. Врач также посоветовал не увлекаться десертами и добавить в рацион морскую рыбу, водоросли или другие морепродукты с цинком.

При таком подходе через один-три месяца уровень тестостерона начнет приходить в норму, заверил Сысоев.

Ранее уролог-андролог Александр Лубенников рассказал, как улучшить потенцию без помощи лекарств. Он посоветовал заниматься здоровьем, чтобы быть уверенным в себе.

Болезни и лекарства,Александр Сысоев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители