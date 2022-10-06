Фармаколог рассказала, как утилизировать лекарства из домашней аптечки

Фармаколог Светлана Талашова рассказала, как правильно утилизировать ненужные лекарства из домашней аптечки.

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Регулярно проводите ревизию домашней аптечки, посоветовала специалист в разговоре с «Российской газетой».

«Перед тем, как выбросить ненужные и просроченные препараты, научитесь их разделять: те, которые опасности для окружающей среды не представляют, можно просто выкинуть, в отличие от лекарств, требующих безусловного обезвреживания», — подчеркнула Талашова.

К безопасным препаратам относят водорастворимые витамины в таблетках, адсорбенты натурального происхождения, гомеопатические и другие препараты.

Лекарства из второй группы специалист советует сдать на переработку вместе с макулатурой и картоном, либо сжечь, например, на даче. Что касается блистеров, капсул, ампул, тюбиков, то их лучше отнести в пункт приёма, заключила Талашова.