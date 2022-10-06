Врач рассказала, о чем может говорить неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта чаще всего говорит о плохой гигиене полости рта. Для того, чтобы избавиться от галитоза в таких случаях помимо зубной пасты и щетки нужно использовать зубную нить, ирригатор и скребок для языка, говорит врач Ольга Малиновская. Кроме того, нельзя забывать о регулярном посещении врача.