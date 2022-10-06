Спрос на витамины и БАДы в сентябре вырос в четыре раза

С наступлением осеннего сезона иммунитет человека ослабевает, и количество простудных заболеваний растет. СБЕР ЕАПТЕКА провела исследование о том, какие лекарственные препараты и медицинские изделия покупали россияне в сентябре. Результаты есть у «Газеты.Ru».

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Так, спрос на витамины и БАДы в сентябре 2022 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году вырос в 4 раза, а на обеззараживающие средства — в 3 раза.

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В качестве средств индивидуальной защиты, россияне активнее всего покупали перчатки — их продажи в сентябре 2022 года увеличились в 5 раз (+490%) в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Чтобы защититься от заражения, россияне также использовали спиртовые салфетки (+477%), санитайзеры для рук и поверхностей (+300%).

Помимо этого, в сентябре этого года, в сравнении с 2021 годом, жители страны активно покупали лекарства от простуды и гриппа: например, спрос на жаропонижающие препараты увеличился в 4,5 раза (+453%), а на средства от насморка и кашля — на 343% и на 329% соответственно.

В стандартной аптечке на осень у россиян в этом году, по данным за сентябрь, оказались: жаропонижающие средства (24% от продаж во всей категории), средства от насморка (21%) и боли в горле (16%), витамины и БАДы (15%), противовирусные препараты (13%).

Врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, Алена Хрипкова, рассказала, как укрепить свой иммунитет в осенний период и что делать, если все-таки заразился.

«Старайтесь заниматься физическими нагрузками, разнообразно и сбалансировано питаться, высыпаться. Обязательно наблюдайтесь у врача, если есть хронические заболевания, а чтобы избежать развития тяжелых форм вирусных заболеваний, вакцинируйтесь. Если же у вас появились симптомы вирусного заболевания, главное – соблюдать самоизоляцию и обратиться за медицинской помощью. При вирусных инфекциях чаще всего рекомендуются симптоматические методы лечения. Если повышается температура, то могут рекомендоваться жаропонижающие лекарства. При заложенности носа это обычно промывания и использования местных капель. При болях в горле — теплое питье и рассасывание нелекарственных леденцов, при сильных болях обезболивающие препараты», — отметила врач.