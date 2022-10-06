Можно ли умереть от сахарного диабета

Более трех процентов россиян страдают таким заболеванием, как сахарный диабет. Он в свою очередь делится на два типа — инсулинзависимый и инсулиннезависимый. «Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько опасен сахарный диабет и как можно обезопасить себя от такого заболевания.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Причины возникновения

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Согласно статистике, сахарным диабетом первого типа болеют 5,5 процента россиян (265,4 тысячи человек), второго типа — 92,5 процента (4,43 миллиона человек). По словам эндокринолога Алексея Калинчева, сахарный диабет первого типа возникает обычно в раннем возрасте и бывает генетически обусловлен. Родители ребенка, подчеркнул эксперт, никак не могут повлиять на его возникновение.

— При первом типе такого заболевания своего инсулина мало, и его надо вводить извне. При втором типе его, наоборот, много, но у человека снижена чувствительность рецепторов к нему. То есть инсулинорезистентность. Поэтому надо повышать эту самую чувствительность, — пояснил он.

Собеседник «ВМ» уточнил, что профилактики для сахарного диабета первого типа не существует, человеку полагается только лечение. По его словам, оно заключается в подборе препаратов инсулина и поддержании уровня глюкозы в запланированном диапазоне.

Диагностика заболевания

В первую очередь, по словам эксперта, человеку необходимо поставить точный диагноз. Диагностирование сахарного диабета первого типа обычно происходит в больнице, куда ребенка доставляют в тяжелом состоянии.

— Из-за дефицита инсулина возникает гипергликемия (повышенное содержание сахара в крови — прим. «ВМ»), которая приводит к тем или иным метаболическим нарушениям, — уточнил специалист.

В связи с этим человек может впасть в диабетическую кому. В качестве симптомов такой комы специалист выделил следующие признаки:

тошнота;рвота;диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка);нарушения сознания;головная боль.

Диагностика диабета второго типа, уточнил эксперт, происходит случайно в процессе обследования или диспансеризации. По словам Калинчева, у человека может и не быть никаких характерных жалоб в момент диагностики. Однако такое заболевание, предупредил эндокринолог, может привести к летальному исходу в случае неправильного лечения.

— Умирают обычно не из-за самого диабета, а из-за неправильного лечения. Наиболее опасна гипогликемия из-за передозировки препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови. Именно для исключения этого состояния и меряют уровень глюкозы в три часа ночи. Ночная гипогликемия может привести к смерти вследствие того же инсульта, — заявил специалист.

Для минимизации таких рисков врач рекомендует не снижать уровень глюкозы до уровня, имеющегося у здорового человека, а держать ее чуть выше нормы.

Лечение и питание

Также Калинчев рассказал, что сахарный диабет может быть опасен из-за двух осложнений:

микроангиопатия — осложнение сахарного диабета, означающее атеросклеротическое поражение мелких кровеносных сосудов;макроангиопатия — осложнение сахарного диабета, приводящее к преимущественному поражению церебральных, коронарных, почечных и периферических артерий.

— Из-за гликирования белков (соединение сахаров с белками в крови — прим. «ВМ») происходят системные изменения в различных органах и тканях. Идет медленное поражение почек, сетчатки, опорно-двигательной и нервной систем. Страдают абсолютно все органы и системы. Чтобы вовремя это предотвратить, проводят регулярные медосмотры у узких специалистов, — сказал он.

В частности:

изучают глазное дно;проверяют функции почек; делают биохимический анализ крови;ЭКГ;эхокардиографию;ультразвуковую диагностику сосудов;коронарографию;КТ- или МРТ-ангиографию,тесты с применением физических нагрузок;дуплексное сканирование.

Помимо этого, эндокринолог дал ряд рекомендаций по питанию, которые нужно соблюдать диабетику. По его словам, человеку с таким заболеванием необходимо стараться минимизировать в рационе простые углеводы, заменив их на сложные. К примеру, на гречку и бурый рис.

— При сахарном диабете первого типа обычно у человека дефицит веса, при втором — ожирение. Соответственно, и питание это должно учитывать: быть профицитным при первом типе и дефицитным при втором типе, — подчеркнул он.

Однако специалист напомнил, что вылечить человека от сахарного диабета первого типа невозможно, при этом со вторым типом такого заболевания ситуация обстоит иначе.