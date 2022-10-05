Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Кому противопоказана прививка от гриппа

Парламентская газета

Прививку от гриппа не стоит делать людям, чувствующим симптомы заболевания, а также тем, кто уже переболел ОРВИ или ковидом и с момента выздоровления не прошло двух-четырех дней. Об этом россиянам напомнили в Роспотребнадзоре.

Кому противопоказана прививка от гриппа
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Помимо этого, специалисты советуют аллергикам перед вакцинацией консультироваться с врачами, чтобы избежать опасных последствий.

Эксперты также отмечают, что прививка от гриппа не гарантирует защиту человека от коронавируса — это две разные инфекции. «Для того, чтобы защитить себя, нужно пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа», — приводят слова специалистов Роспотребнадзора «Невские новости».

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал не делать одновременно прививки от гриппа и коронавируса. По его словам, вводить две вакцины одновременно не опасно для здоровья, однако лучше перестраховаться. Например, если у человека после прививки возникнет аллергическая реакция, будет понятно, на какую конкретно вакцину она произошла, пояснил врач.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители