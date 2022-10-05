Кому противопоказана прививка от гриппа

Прививку от гриппа не стоит делать людям, чувствующим симптомы заболевания, а также тем, кто уже переболел ОРВИ или ковидом и с момента выздоровления не прошло двух-четырех дней. Об этом россиянам напомнили в Роспотребнадзоре.

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Помимо этого, специалисты советуют аллергикам перед вакцинацией консультироваться с врачами, чтобы избежать опасных последствий.

Эксперты также отмечают, что прививка от гриппа не гарантирует защиту человека от коронавируса — это две разные инфекции. «Для того, чтобы защитить себя, нужно пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа», — приводят слова специалистов Роспотребнадзора «Невские новости».