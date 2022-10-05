Почему появляются красные пятна на шее

Красные пятна могут появляться на шее внезапно. Это довольно частая жалоба пациентов на приеме у врачей. О чем они могут сигнализировать? "Рамблеру" рассказал врач Максим Елисеев.
По словам медика, очень часто это связано с банальными признаками раздражения кожи.
Причиной появления красных пятен на шее может быть стресс. Сильные эмоции приводят к повышению артериального давления и расширению сосудов. Также такой симптом может говорить о нарушениях в работе щитовидной железы, печени или кожных заболеваниях.
Особенно важно обратить внимание на проблему, если красные пятна сопровождаются зудом, распространяются не только на шее, но и по всему телу.