Почему появляются красные пятна на шее

Одна из причин - развитие острой аллергической реакции, если во время не оказать соответствующую помощь, возможно развитие фатальных осложнений вплоть до летального исхода. Необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если имеется в наличии антигистаминное лекарственное средство, более того, оно вам знакомо и вы его принимали, необходимо им воспользоваться. В идеале, если под рукой есть гормональный препарат, то при прогрессировании симптомов нужно его применить.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург