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2 часа назад

Почему появляются красные пятна на шее

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Красные пятна могут появляться на шее внезапно. Это довольно частая жалоба пациентов на приеме у врачей. О чем они могут сигнализировать? "Рамблеру" рассказал врач Максим Елисеев.

Почему появляются красные пятна на шее
Фото: Adobe StockAdobe Stock

По словам медика, очень часто это связано с банальными признаками раздражения кожи.

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К примеру есть такое понятие как красный дермографизм. Если провести по коже каким либо предметом слегка надавливая или схватиться за кожу щипком, можно получить след в виде красного пятна, которое постепенно проходит. Но существуют состояния которые сопровождаются длительным и стойким появлением красных пятен и на это стоит обратить внимание.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Причиной появления красных пятен на шее может быть стресс. Сильные эмоции приводят к повышению артериального давления и расширению сосудов. Также такой симптом может говорить о нарушениях в работе щитовидной железы, печени или кожных заболеваниях.

Особенно важно обратить внимание на проблему, если красные пятна сопровождаются зудом, распространяются не только на шее, но и по всему телу.

Одна из причин - развитие острой аллергической реакции, если во время не оказать соответствующую помощь, возможно развитие фатальных осложнений вплоть до летального исхода. Необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Если имеется в наличии антигистаминное лекарственное средство, более того, оно вам знакомо и вы его принимали, необходимо им воспользоваться. В идеале, если под рукой есть гормональный препарат, то при прогрессировании симптомов нужно его применить.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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