Чем вирусная инфекция отличается от бактериальной

Холод может ослабить иммунитет человека, но для того, чтобы заболеть, нужны вирусы и бактерии. Именно они являются возбудителями болезни, говорит врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.
При этом отличить вирусную и бактериальную инфекции друг от друга можно по нескольким признакам.
Так, бактериальной инфекции характерна лихорадка и отсутствие положительной динамики на пятые-седьмые сутки болезни. Также бактериальной инфекции свойственно состояние, при котором симптомы болезни сначала ослабевают, а затем симптоматика появляется снова.
Что касается вирусной инфекции, ее сопровождают насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой, «лающий» кашель, конъюнктивит. При этом температура тела не поднимается выше 38 градусов. Если подобрать правильное лечение, состояние больного улучшается уже на третий-пятый день.