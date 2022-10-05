Чем вирусная инфекция отличается от бактериальной

Холод может ослабить иммунитет человека, но для того, чтобы заболеть, нужны вирусы и бактерии. Именно они являются возбудителями болезни, говорит врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

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При этом отличить вирусную и бактериальную инфекции друг от друга можно по нескольким признакам.

Так, бактериальной инфекции характерна лихорадка и отсутствие положительной динамики на пятые-седьмые сутки болезни. Также бактериальной инфекции свойственно состояние, при котором симптомы болезни сначала ослабевают, а затем симптоматика появляется снова.