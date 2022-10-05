Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 59.40EUR 56.17
Войти в почту
21 минуту назад

Пульмонолог Абакумов рассказал, чем вирусная инфекция отличается от бактериальной

runews24.ru

Холод может ослабить иммунитет человека, но для того, чтобы заболеть, нужны вирусы и бактерии. Именно они являются возбудителями болезни, говорит врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

Чем вирусная инфекция отличается от бактериальной
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом отличить вирусную и бактериальную инфекции друг от друга можно по нескольким признакам.

Так, бактериальной инфекции характерна лихорадка и отсутствие положительной динамики на пятые-седьмые сутки болезни. Также бактериальной инфекции свойственно состояние, при котором симптомы болезни сначала ослабевают, а затем симптоматика появляется снова.

Что касается вирусной инфекции, ее сопровождают насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой, «лающий» кашель, конъюнктивит. При этом температура тела не поднимается выше 38 градусов. Если подобрать правильное лечение, состояние больного улучшается уже на третий-пятый день.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители