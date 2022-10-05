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3 часа назад

Волгоградцам рассказали, почему после долгого сна болит голова

Волгоградская правда

Сильные головные боли, которые человек ощущает после крепкого сна, довольно частое явление. По этой причине день может пойти насмарку: с сильной мигренью трудно нормально работать, учиться и заниматься бытовыми вопросами.

Почему после долгого сна болит голова
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперты одного из телеграм-каналов, посвященных здоровью, объяснили причины данного явления редакции издания Yakutsk.ru.

По мнению специалистов, когда человек долго находится в горизонтальном положении, у него пережимаются кровеносные сосуды. Из-за этого кровь начинает поступать в головной мозг с нарушениями, вследствие чего возникают болевые ощущения.

Еще одной причиной утренних мигреней является обезвоживание. Слишком долгий сон (10-14 часов) вредит не только мозгу, но и почкам.

Эксперты считают, что оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет 7-8 часов.

Болезни и лекарства,
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