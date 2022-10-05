Почему после долгого сна болит голова

Сильные головные боли, которые человек ощущает после крепкого сна, довольно частое явление. По этой причине день может пойти насмарку: с сильной мигренью трудно нормально работать, учиться и заниматься бытовыми вопросами.

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Эксперты одного из телеграм-каналов, посвященных здоровью, объяснили причины данного явления редакции издания Yakutsk.ru.

По мнению специалистов, когда человек долго находится в горизонтальном положении, у него пережимаются кровеносные сосуды. Из-за этого кровь начинает поступать в головной мозг с нарушениями, вследствие чего возникают болевые ощущения.

Еще одной причиной утренних мигреней является обезвоживание. Слишком долгий сон (10-14 часов) вредит не только мозгу, но и почкам.