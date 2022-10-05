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1 час назад

Два признака в походке, которые указывают на появление у вас деменции через шесть лет

Ferra.ruиещё 1

Неврологические изменения - вполне типичный признак развития старческого слабоумия. Однако учёные обнаружили, что на вероятность появления этой болезни могут указывать и физические изменения.

Два признака, которые указывают на появление деменции через 6 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам исследования, посвящённого взаимосвязи физических навыков и начала развития старческого слабоумия, есть два возможных признака в походке человека, по которым можно предсказать деменцию.

WebMD отмечает, что у некоторых людей физические изменения возникают ещё до потери памяти. Учёные обнаружили, что о развитии деменции может говорить медленная ходьба и трудности с сохранением равновесия. У людей с этими признаками, как показывает одно исследование, с большей вероятностью в течение следующих шести лет находили болезнь Альцгеймера.

Иногда потеря равновесия может являться признаком ранней стадии сосудистой деменции. Дело в том, что при старческом слабоумии поражается мозжечок, который отвечает за движения тела. Поэтому у людей и возникают проблемы с сохранением баланса, причём на ранних стадиях этой болезни. Сосудистая деменция в отличие от болезни Альцгеймера развивается из-за недостаточного поступления кислорода к мозжечку.

Также некоторые пациенты с сосудистой деменцией страдают от головокружений ещё до того, как у них появятся проблемы с памятью и мышлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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