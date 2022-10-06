Врач объяснила, почему «прыгает» давление

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, почему могут происходить скачки артериального давления.

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Врач рассказала, что основной фактор — предрасположенность к гипертонии, на который влияют стресс, смена погоды, постковидный синдром. При стрессе, когда человек напряжён, испытывает сильные эмоции, из-за спазма может резко повыситься давление.

Смена погоды тоже даёт о себе знать скачками давления. А из-за постковидного синдрома может «разбалансироваться регулировка артериального давления и человек может испытывать нестабильное артериальное давление».

Чтобы предотвратить повышение давления, гипертоникам нужно принимать препараты для поддержки его на необходимом уровне. При этом назначать какие-либо препараты, определять дозировку может только врач.