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18 минут назад

Названы признаки опасного заболевания щитовидной железы

ProOren

Щитовидная железа – важный орган, который регулирует и вырабатывает гормоны. Необходимо следить за ее состоянием, так как она может быть подвержена различным заболеваниям. Некоторые из них можно отследить по характерным симптомам.

Названы признаки опасного заболевания щитовидной железы
Фото: ProOrenProOren

Так, существует заболевание щитовидной железы – аутоиммунный тиреодит (АИТ). Оно заключается в том, что собственный иммунитет начинает разрушать клетки этого органа, вырабатывая антитела. Однако есть ряд симптомов, с помощью которых можно определить наличие недуга.

«В зависимости от стадии и выраженности процесса у АИТ следующие симптомы: сухость кожи, выпадение волос, изменение голоса — он может стать низким и осиплым, изменение веса, как беспричинное снижение, так и набор веса, увеличение щитовидной железы», — приводит слова врача-эндокринолога Зухры Павловой РИА ФАН.

Еще одним признаком тиреодита можно назвать ухудшение памяти, так как от него страдают когнитивные функции мозга. Также по утрам может ощущаться тремор в руках.

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