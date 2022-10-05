Названы признаки опасного заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа – важный орган, который регулирует и вырабатывает гормоны. Необходимо следить за ее состоянием, так как она может быть подвержена различным заболеваниям. Некоторые из них можно отследить по характерным симптомам.

Фото: ProOren ProOren

Так, существует заболевание щитовидной железы – аутоиммунный тиреодит (АИТ). Оно заключается в том, что собственный иммунитет начинает разрушать клетки этого органа, вырабатывая антитела. Однако есть ряд симптомов, с помощью которых можно определить наличие недуга.

«В зависимости от стадии и выраженности процесса у АИТ следующие симптомы: сухость кожи, выпадение волос, изменение голоса — он может стать низким и осиплым, изменение веса, как беспричинное снижение, так и набор веса, увеличение щитовидной железы», — приводит слова врача-эндокринолога Зухры Павловой РИА ФАН.