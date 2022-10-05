Мясников предупредил об опасности популярного лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном последствии приема «Клопидогрела» — популярного лекарства из группы антиагрегантов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что в редких случаях лечение этим препаратом приводит к смерти. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Говоря о влиянии наследственности на здоровье, Мясников подчеркнул, что одно и то же лекарство может действовать на людей по-разному.

«Кто-то выпьет и не поморщится, а кого-то это убьет. Вот, допустим, лекарство "Клопидогрел" кроверазжижающее. 0,3 процента, генетически обусловлено, человек выпивает, у него кровотечение и смерть, кровоизлияние в мозг», — заявил доктор.