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1 час назад

Мясников предупредил об опасном последствии популярного лекарства

Lenta.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном последствии приема «Клопидогрела» — популярного лекарства из группы антиагрегантов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что в редких случаях лечение этим препаратом приводит к смерти. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил об опасности популярного лекарства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Говоря о влиянии наследственности на здоровье, Мясников подчеркнул, что одно и то же лекарство может действовать на людей по-разному.

«Кто-то выпьет и не поморщится, а кого-то это убьет. Вот, допустим, лекарство "Клопидогрел" кроверазжижающее. 0,3 процента, генетически обусловлено, человек выпивает, у него кровотечение и смерть, кровоизлияние в мозг», — заявил доктор.

По словам врача, медицинское сообщество сейчас изучает то, как можно определить перед приемом лекарства, есть ли у пациента риск возникновения такого побочного эффекта.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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