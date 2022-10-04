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41 минуту назад

Всего две вещи нужно делать, чтобы снизить риск развития болезней сердца

Ferra.ru

Эксперт по питанию Дейзи Уитбред говорит, что для предотвращения появления сердечно-сосудистых заболеваний важна не только физическая активность, но и кое-что другое. Это сокращение времени, которое вы проводите в сидячем положении.

Всего две вещи нужно делать, чтобы снизить риск развития болезней сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Все специалисты признают, что физические упражнения действительно могут снизить риск развития болезней сердца. Но важно также помнить и о количестве часов, в течение которых вы сидите.

По словам диетолога Дейзи Уитбред, для поддержания здоровья сердца нужно 4-5 раз в неделю выполнять физические упражнения в течение 30 минут. Причём эти упражнения должны быть предназначены для сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, важно следить за тем, что вы делаете в течение остальных 23 часов. К примеру, если вы всё это время сидите, то смысла уделять спорту час в день совсем нет: это не улучит ваше здоровье.

Поэтому если работа у вас сидячая, то постарайтесь делать перерывы и во время них больше двигаться. Вы можете даже для этого ставить напоминания на смартфоне.

Нельзя забывать и о диете. Самыми вредными считаются насыщенные жиры, которые входят в состав продуктов животного происхождения (заменить их можно ненасыщенными жирами из авокадо, жирной рыбы, орехов и семян, оливкового масла), трансжиры (содержатся в обработанных и в жареных во фритюре продуктах), жиры в молочных продуктах (только в тех, в которых высокий уровень жира: масло, сливки, жирный сыр).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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