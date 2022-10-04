Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
35 минут назад

Пять верных признаков, что у вас проблемы с печенью

Ferra.ru

Жировая болезнь печени может возникнуть из-за большого количества разных факторов. Среди них - сахарный диабет, ожирение, повышенное кровяное давление, высокий холестерин. А ещё на проблемы с печенью могут указывать пять симптомов.

Пять верных признаков, что у вас проблемы с печенью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы замечаете у себя эти пять признаков, то, возможно, у вас не всё в порядке с печенью. Проверьте себя.

Боль в животе. Если вы столкнулись с дискомфортом в животе, то проконсультируйтесь с врачом по поводу состояния вашей печени. Желтуха. Она представляет собой пожелтение белков и кожи. Происходит это из-за того, что в организме становится очень много билирубина (желчного пигмента). Этот признак обычно появляется раньше всех при проблемах с печенью.

Зудящая кожа. Как отмечает гепатолог-трансплантолог Сумера Ильяс, среди симптомов повреждения печени могут быть слабость, усталость, тошнота, снижение веса, лёгкое кровотечение или синяки, отёк ног, ступней либо лодыжек, зуд кожи, покраснение ладоней, наличие паукообразных ангиом. Ощущение сытости без причины. Признаками увеличения объёма печени могут быть чувство сытости либо дискомфорт в животе, по словам Johns Hopkins Medicine. Усталость. Этот симптом встречается при всех болезнях печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители