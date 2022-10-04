Пять верных признаков, что у вас проблемы с печенью

Жировая болезнь печени может возникнуть из-за большого количества разных факторов. Среди них - сахарный диабет, ожирение, повышенное кровяное давление, высокий холестерин. А ещё на проблемы с печенью могут указывать пять симптомов.

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Если вы замечаете у себя эти пять признаков, то, возможно, у вас не всё в порядке с печенью. Проверьте себя.

Боль в животе. Если вы столкнулись с дискомфортом в животе, то проконсультируйтесь с врачом по поводу состояния вашей печени. Желтуха. Она представляет собой пожелтение белков и кожи. Происходит это из-за того, что в организме становится очень много билирубина (желчного пигмента). Этот признак обычно появляется раньше всех при проблемах с печенью.

Зудящая кожа. Как отмечает гепатолог-трансплантолог Сумера Ильяс, среди симптомов повреждения печени могут быть слабость, усталость, тошнота, снижение веса, лёгкое кровотечение или синяки, отёк ног, ступней либо лодыжек, зуд кожи, покраснение ладоней, наличие паукообразных ангиом. Ощущение сытости без причины. Признаками увеличения объёма печени могут быть чувство сытости либо дискомфорт в животе, по словам Johns Hopkins Medicine. Усталость. Этот симптом встречается при всех болезнях печени.