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49 минут назад

Нужно ли детям дополнительно принимать витамины и пищевые добавки

Ferra.ru

Прием витаминов - один из самых распространённых способов получить вещества, которых не хватает организму. Но те, что отпускаются без рецепта, могут детям принести больше вреда, чем пользы.

Нужно ли детям дополнительно принимать витамины и пищевые добавки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В поливитаминах, которые отпускаются без рецепта, часто содержится сахар и дополнительные добавки, которые ребёнку могут быть не нужны. Если такие витамины принимать слишком часто, то это может навредить здоровью малыша. Особенно если давать их в более высоких дозах, чем рекомендуется.

Так, если переборщить с витамином А, то это может привести у ребёнка к искажению зрения, отёку мозга, рвоте. Избыток витамина D может быть связан с рвотой, тошнотой, повреждением печени. Чересчур много кальция опасно тем, что это может нарушить работу сердца.

Лучше включить в рацион ребёнка продукты, содержащие все эти витамины и другие элементы. К примеру, витамин А содержится в шпинате, капусте, брокколи, моркови, сладком картофеле, тыкве, витамин В - в зелёных овощах, бананах, хлопьях, коричневом рисе, витамин С - в киви, апельсинах, дынях, помидорах, сладком перце, клубнике, витамин D - в тунце, лососе, яичном желтке, обогащённом кальцием молоке, витамин К - в капусте, салате, сое, листовой капусте, зелени репы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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