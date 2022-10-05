Заражение гельминтами может маскироваться под другие заболевания

Паразиты, поселившиеся в организме человека, могут маскироваться под целый ряд заболеваний, таких как цистит, бронхит и остеохондроз. Симптоматика зависит от того, в каком именно месте поселился гельминт. Об этом предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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Например, если червь находится в мозге, это могут быть симптомы, похожие на проблемы с нервами, глазами или слухом, объяснил он в интервью телеканалу «Москва 24».