Заражение гельминтами может маскироваться под другие заболевания

Паразиты, поселившиеся в организме человека, могут маскироваться под целый ряд заболеваний, таких как цистит, бронхит и остеохондроз. Симптоматика зависит от того, в каком именно месте поселился гельминт. Об этом предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Например, если червь находится в мозге, это могут быть симптомы, похожие на проблемы с нервами, глазами или слухом, объяснил он в интервью телеканалу «Москва 24».
Когда паразиты присутствуют в пищеварительном тракте, их действие можно спутать с расстройством желудка. Симптомы, похожие на цистит, возникают при поражении глистами мочевыводящих путей.