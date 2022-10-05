Врач назвал шесть вызывающих аллергию желудка продуктов

Соя, молоко, орехи и некоторые другие продукты грозят аллергией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. На странице в социальной сети «ВКонтакте» он назвал шесть вызывающих аллергию желудка продуктов.

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Вялов указал на то, что есть группа заболеваний ЖКТ, которые имеют аллергическое происхождение и называются эозинофильными. «Например, эозинофильный эзофагит или аллергическое воспаление пищевода. Он вызывает затрудненное глотание и застревание пищи, часто имитирует изжогу, которой на самом деле нет. Бывает эозинофильный гастрит в желудке или эозинофильный энтерит в кишечнике и другие», — уточнил Вялов.

Чтобы держать такую аллергию под контролем, он посоветовал исключить из диеты шесть продуктов: молоко, пшеницу, сою, яйца, орехи, рыбу и морепродукты. Гастроэнтеролог уточнил, что эти продукты исключаются все вместе, но затем по одному вводятся в рацион.

«Так можно проверить, какая еда вызывает симптомы. Скорее всего, это какая-то одна группа продуктов. Именно ее нужно исключить, а остальные пять кушайте на здоровье», — напутствовал врач, добавив, что такой способ лечения позволит избежать постоянного приема небезопасных для здоровья препаратов.