Названы симптомы, помогающие выявить заболевание печени

Затхлый и сладковатый запах изо рта может быть ранним симптомом жировой болезни печени. Об этом британские врачи рассказали изданию «Express».

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Жировой гипотоз опасен тем, что он снижает иммунный ответ организма. Часто ему сопутствуют инфекции мочевыводящих путей или респираторные инфекции. Поэтому, если вы заметили изменение свежести дыхания, необходимо показаться врачу.