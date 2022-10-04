Названы симптомы, помогающие выявить заболевание печени

Затхлый и сладковатый запах изо рта может быть ранним симптомом жировой болезни печени. Об этом британские врачи рассказали изданию «Express».
Жировой гипотоз опасен тем, что он снижает иммунный ответ организма. Часто ему сопутствуют инфекции мочевыводящих путей или респираторные инфекции. Поэтому, если вы заметили изменение свежести дыхания, необходимо показаться врачу.
В список тревожных для печени симптомов входят также сонливость, рассеянность, невнятная речь и общая вялость. Со временем к ним могут присоединиться дрожь в руках, нервная возбудимость и даже судороги.