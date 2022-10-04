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3 часа назад

Названы симптомы, помогающие выявить заболевание печени

Клопс.Ru

Затхлый и сладковатый запах изо рта может быть ранним симптомом жировой болезни печени. Об этом британские врачи рассказали изданию «Express».

Названы симптомы, помогающие выявить заболевание печени
Фото: pxhere.compxhere.com

Жировой гипотоз опасен тем, что он снижает иммунный ответ организма. Часто ему сопутствуют инфекции мочевыводящих путей или респираторные инфекции. Поэтому, если вы заметили изменение свежести дыхания, необходимо показаться врачу.

В список тревожных для печени симптомов входят также сонливость, рассеянность, невнятная речь и общая вялость. Со временем к ним могут присоединиться дрожь в руках, нервная возбудимость и даже судороги.

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