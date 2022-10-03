Врач назвал основные отличия пневмонии от бронхита

Пневмония — смертельно опасная болезнь, которая на первых стадиях вызывает тахикардию, слабость, одышку, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основные отличия воспаления легких от бронхита.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач отметил, что в России часто занимаются самолечением, что чревато серьезными осложнениями для здоровья. Пациенты долго не обращаются за медицинской помощью в надежде, что с болезнью удастся справиться самостоятельно.

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По словам пульмонолога, многие болезни начинаются с заложенности носа, насморка, боли в горле и сухого кашля. Если же кашель становится доминирующим проявлением, то, вероятнее всего, у человека начался бронхит. А это уже не такая безобидная болезнь, как обычная простуда, пояснил он.

Бронхит сопровождается повышением температуры, сухим кашлем, который с течением времени переходит во влажный с мокротой. Мокрота может быть непрозрачной, но по ее цвету нельзя определить, бактерия это или вирус, требуется анализ

Абакумов обратил внимание на то, что в большинстве случаев острый бронхит имеет вирусную природу. Это значит, что его невозможно вылечить антибиотиками. По словам врача, при подозрении на бронхит обязательно нужно обращаться к терапевту для установления точного диагноза, назначения диагностики и плана лечения.

Пневмония, которую можно принять за бронхит, тоже начинается как простуда. Но в отличие от бронхита она несет смертельную опасность, предупредил собеседник «Ленты.ру». Диагноз при этой болезни можно поставить только по результатам рентгена или КТ, врачебного осмотра и исследованиям мокроты и крови.

Самое главное, что нужно знать: пневмония сама не проходит! Более того, эта болезнь приводит к летальному исходу при отсутствии своевременного и грамотного лечения

Абакумов утверждает, что до 30 процентов случаев пневмонии не диагностируют или выявляют слишком поздно, поскольку люди не обращаются к врачу, если градусник показывает температуру ниже 39 градусов.

Пневмония бывает и без такого яркого симптома, как кашель, добавил врач. Если все же кашель появляется, человек по привычке начинает подавлять его с помощью лекарств и получает скрытое течение заболевания.

Самые показательные симптомы пневмонии: боль в груди во время движения, одышка и тахикардия, трудности с дыханием (невозможность глубоко вдохнуть), слабость, усталость и сильная утомляемость