4 неочевидных признака близкого сердечного приступа

Прислушивайтесь к тому, что хочет «сказать» вам организм.

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Согласно статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний умирает каждый пятый житель нашей страны, что не может не вызывать волнение, ведь процент людей с сердечными заболеваниями неуклонно растет. К слову, многие люди чувствуют приближение сердечного приступа, однако не обращают на эти «звоночки» внимания. Мы посоветовались с экспертом и готовы рассказать, какие симптомы должны вас насторожить.

Вы постоянно чувствуете усталость

Кардиологи приводят примеры своих пациентов, которые за несколько недель до приступа жаловались на нарастающую усталость, которую списывали на тяжелый рабочий график или же погодные условия. Однако в реальности усталость, связанная с сердечными проблемами, трудно объясняется даже специалистами. В любом случае врачи не рекомендуют отлеживаться в надежде, что сил прибавиться. Если странный симптом проявляется и в вашей жизни, обязательно обратитесь за помощью к терапевту, который назначит необходимые исследования, так вы избежите серьезных проблем.

Вас мучает тошнота

Еще один тревожный сигнал, что с вашей сердечной мышце может быт не все в порядке. Здесь важно понимать, что эта тошнота специфическая и не вызвана употреблением тяжелых продуктов или же простым отравлением. Очень часто с тошнотой перед приступом сталкиваются женщины, среди мужчин этот процент ниже.

Боль в груди и шее

Специфическая боль в области грудной клетки или шеи также может говорить о надвигающемся приступе. Как правило, человек начинает чувствовать сжатие или резь в груди, которая продолжается несколько минут, при этом не всегда получается вдохнуть полной грудью. Иногда боль может перемещаться в область лопаток или выше — к челюсти.

Головокружение