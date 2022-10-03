Мясников объяснил, как плохая осанка вредит здоровью

Неправильная осанка не только вызывает боли в спине или шее, но и может негативно сказываться на общем самочувствии, настроении, емкости легких и артериальном давлении. О влиянии положения спины на внутренние органы рассказал врач Александр Мясников.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Неправильная осанка приводит к тому, что сдавленное грудной клеткой органы начинают давить вниз, на диафрагму, потому что это единственное слабое место, куда мы можем расшириться, а диафрагма начинает давить на области брюшной полости и даже вниз на тазовые», – передает Оsnmedia.ru слова Александра Мясникова.

Врач отметил, что если осанка неправильная, то легкие не могут полноценно расправиться из-за того, что сдавлены грудной клеткой, сердце находится в аналогичном положении. Это также влияет и на органы брюшной полости – они стесняют и сдавливают друг друга. Из-за уменьшения объема легких уменьшается количество поступающего в организм кислорода, как следствие – учащается сердцебиение.

Кроме того, из-за высокого положения диафрагмы в пищевод попадает большое количество кислого содержимого желудка, и возникает изжога. По словам доктора, сейчас все меньше людей следят за осанкой, особенно дети. И решать эту проблему нужно начинать как можно раньше – во взрослом возрасте это может быть очень трудно.