Какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС

Россиянам доступно большое количество анализов, которые можно сдать бесплатно. Какие обследования можно пройти по полису обязательного медицинского страхования — в материале «Вечерней Москвы».
Основные анализы по полису ОМС:
— общий анализ крови;
— общий анализ мочи.
Дополнительные обследования при выявлении заболеваний:
— общий белок;
— мочевина;
— мочевая кислота;
— креатинин;
— гормоны щитовидной железы;
— концентрация инсулина в крови, глюкоза крови, общий билирубин, холестерин и фракции.
Бесплатные общеклинические анализы:
— кала на наличие крови, простейших, паразитов, патологических изменений ЖКТ;
— мокроты;
— синовиальной жидкости;
— крови на наличие паразитов, вызывающих малярию;
— для выявления феномена красной волчанки;
— мазок из уретры и диагностика секрета простаты;
— выделений женских половых органов.
Бесплатные клинические обследования:
— общий анализ;
— по Зимницкому;
— на уровень белка в утренней или дневной моче;
— подсчет форменных элементов;
— определение уровня кальция, калия, натрия, фосфора, альфа-амилазы;
— тест на наличие крови в моче.