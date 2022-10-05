Врачи рассказали о пользе витамина В

В рацион необходимо добавить мясо и яйца, так как в них содержится большое количество этого витамина.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Для здоровья организму человека нужны все типы витамина В, сообщает издание ETNT со ссылкой на специалистов.

Так, всем девушкам детородного возраста и уже беременным необходим витамин В9, называемый также фолиевой кислотой. А витамин В1 помогает бороться с тревогой и стрессом, повышая иммунитет. Для работы мозга и крепкой нервной системы необходимо принимать витамин В13, а В7 незаменим для правильной работы ЖКТ.

Пантотеновая кислота, или витамин В5, благотворно влияет на обмен жиров, углеводов, холестерина и также гемоглобина.