Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Врачи рассказали о пользе витамина В

Волгоградская правдаиещё 1

В рацион необходимо добавить мясо и яйца, так как в них содержится большое количество этого витамина.

Врачи рассказали о пользе витамина В
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Для здоровья организму человека нужны все типы витамина В, сообщает издание ETNT со ссылкой на специалистов.

Так, всем девушкам детородного возраста и уже беременным необходим витамин В9, называемый также фолиевой кислотой. А витамин В1 помогает бороться с тревогой и стрессом, повышая иммунитет. Для работы мозга и крепкой нервной системы необходимо принимать витамин В13, а В7 незаменим для правильной работы ЖКТ.

Пантотеновая кислота, или витамин В5, благотворно влияет на обмен жиров, углеводов, холестерина и также гемоглобина.

Отметим, большое количество различных аминокислот содержатся в различных мясных продуктах, овощах и твороге.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители