Что вызывает осеннюю аллергию и как с ней справиться

Принято считать, что главные сезоны аллергии — это весна и лето. Однако никто не застрахован от проявления этого заболевания и осенью. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как проявляется осенняя аллергия, что ее вызывает и как с ней справиться.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

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По мнению специалиста, наиболее выраженными в осенний период являются болезни органов дыхания, вызванные аллергией.

— Обострения возникают в связи с непереносимостью или повышенной чувствительностью к различным аллергенам, которые являются очень хорошей средой обитания для плесени, — пояснила иммунолог.

грибы;

мокрая листва и деревья;

относительно теплая погода. В роли аллергенов, по словам Логиной, выступают:

аллергический ринит;

аллергический трахеит;

постоянную или периодическую заложенность носа;

обильное выделение слизи из носа;

чихание;

кашель;

обострение инфекционно-аллергической бронхиальной астмы. Также еще одним фактором, способным вызвать этот недуг, являются помещения, в которых содержатся аллергены плесневых грибов. Их можно обнаружить в следующих местах: ванная комната, влажные помещения, не вовремя обработанные кондиционеры, цветочные горшки. Логина в качестве различных проявлений аллергенов на плесень определяет:

Иммунолог отдельно подчеркнула, что аллергия у человека может возникать в виде обострения атопического дерматита. Она может стать причиной и фактором, поддерживающим аллергические заболевания кожи, уточнила врач.

Факторы влияния: сухой воздух, бытовые или полевые клещи.

Помимо этого, осенью в период обострений у человека возникают аллергические заболевания из-за бытовых аллергенов.

— В этот период мы чаще бываем в помещении. И у пациентов, страдающих различными формами аллергических заболеваний из-за бытовых аллергенов, возникает обострение. В частности, из-за бытовой пыли, пылевых клещей и домашних питомцев, — сказала специалист.

Также Логина поделилась информацией еще об одном варианте аллергии — холодовой.

— Так, у человека возникает повышенная реакция на атмосферный холод. Проявляется это чаще всего в виде кожных аллергических симптомов: крапивница, отек открытых участков тела и сильный зуд, — подчеркнула она.

Характерно, что холодовая аллергия возникает даже при не очень низких температурах. Чаще всего — в ветреную и влажную погоду, предупредила специалист.

— Холодовая аллергия обусловлена тем, что у человека возникает повышенная чувствительность к терморегулирующим белкам, так называемым холодовым агглютининам, которые вырабатываются у всех людей при охлаждении, — сказала Логина.

Как лечить?

В первую очередь, по мнению специалиста, человеку в период обострения заболевания стоит обратиться к врачу. Почему это важно сделать? Врач пояснила, что те же симптомы аллергии органов дыхания весьма похожи на вирусные инфекции, потому человек может спутать болезни.

— В отличие от вирусных инфекций, как правило, это обострение носит затяжной характер. Однако оно не сопровождается повышенной температурой, симптомами интоксикации в виде резкой слабости и боли в суставах. Это больше свойственно респираторным вирусным инфекциям, — заявила она.

В ходе беседы Логина подчеркнула важность лечения аллергии на начальном этапе во избежание ее более тяжелой формы или осложнений. По ее словам, для сезонной аллергии на плесень или бытовые аллергены наибольшей угрозой считается развитие бронхиальной астмы.

— Аллергию сейчас легко лечить, но заболевания, связанные с аллергией на плесень, представляют некую сложность, потому что, в отличие от аллергии на пыльцу растений, лечебных вакцин против такого вида аллергии не существует, — поделилась специалист.

Тем не менее она уточнила, что в современной медицине существует метод, позволяющий вылечить все виды аллергических заболеваний, кроме лекарственной аллергии.

— Аутолимфоцитотерапия успешно используется при лечении как для аллергенов на домашних животных, так и на плесень. Суть метода заключается в том, что вместо маленьких доз аллергенов, которые назначают сейчас в виде лечебных препаратов, применяются собственные лимфоциты, выделяющиеся из небольшого количества крови страдающего аллергией. А затем они вводятся подкожно, — разъяснила Логина.