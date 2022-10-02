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1 час назад

Доктор Мясников перечислил способствующие облысению лекарства

Слово и Дело

Выпадение волос является естественным процессом для человека, но в некоторых случаях облесение может свидетельствовать о наличии болезней, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Если за сутки выпадает более 150 волос, это может указывать на проблемы со щитовидной железой или нехваткой полезных веществ и витаминов.

Мясников перечислил способствующие облысению лекарства
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Облысению также способствует прием ряда лекарства, в том числе антибиотиков или препаратов от болезней ЖКТ.

«Внимательно изучайте инструкции к лекарствам. Например, вы получаете витамины для укрепления волос, но при этом вам назначили препараты, провоцирующие их выпадение, — предупредил Мясников в новом выпуске передачи «О самом главном».

В норме взрослый человек теряет от 50 до 100 волос ежедневно. Однако в последнее время пациенты часто жалуются, что шевелюра выпадает буквально прядями.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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