Мясников перечислил способствующие облысению лекарства

Выпадение волос является естественным процессом для человека, но в некоторых случаях облесение может свидетельствовать о наличии болезней, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Если за сутки выпадает более 150 волос, это может указывать на проблемы со щитовидной железой или нехваткой полезных веществ и витаминов.
Облысению также способствует прием ряда лекарства, в том числе антибиотиков или препаратов от болезней ЖКТ.
«Внимательно изучайте инструкции к лекарствам. Например, вы получаете витамины для укрепления волос, но при этом вам назначили препараты, провоцирующие их выпадение, — предупредил Мясников в новом выпуске передачи «О самом главном».
В норме взрослый человек теряет от 50 до 100 волос ежедневно. Однако в последнее время пациенты часто жалуются, что шевелюра выпадает буквально прядями.