Мясников перечислил способствующие облысению лекарства

Выпадение волос является естественным процессом для человека, но в некоторых случаях облесение может свидетельствовать о наличии болезней, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Если за сутки выпадает более 150 волос, это может указывать на проблемы со щитовидной железой или нехваткой полезных веществ и витаминов.