Психолог развеял мифы о безрецептурных препаратах от стресса

Эксперт пояснил, что травяные чаи, валериана, пустырник, а также «Новопассит», «Афобазол» и другие безрецептурные средства действуют как плацебо и их клиническая эффективность до сих пор не доказана. Кроме того, ни в одни клинические рекомендации по лечению нервно-психических расстройств эти средства не входят.