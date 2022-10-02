Названы симптомы опасного заболевания щитовидной железы

«В зависимости от стадии и выраженности процесса у АИТ следующие симптомы: сухость кожи, выпадение волос, изменение голоса — он может стать низким и осиплым, изменение веса, как беспричинное снижение, так и набор веса, увеличение щитовидной железы», — рассказала Павлова.

По ее словам, заболевание также может выражаться в нарушении когнитивных функций и прежде всего нарушении памяти, дрожании рук, одутловатости кожи лица, скованности и отечности кожи рук, особенно по утрам, и тахикардии.