Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
45 минут назад

Доктор Павлова назвала симптомы опасного заболевания щитовидной железы

Мослента

Симптомы, которые указывают на наличие опасного заболевания щитовидной железы в своем Telegram-канале назвала известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Названы симптомы опасного заболевания щитовидной железы
Фото: МослентаМослента

Доктор объяснила, что аутоиммунный тиреоидит возникает, когда иммунная система начинает вырабатывать антитела (белковые молекулы), разрушающие клетки щитовидной железы.

«В зависимости от стадии и выраженности процесса у АИТ следующие симптомы: сухость кожи, выпадение волос, изменение голоса — он может стать низким и осиплым, изменение веса, как беспричинное снижение, так и набор веса, увеличение щитовидной железы», — рассказала Павлова.

По ее словам, заболевание также может выражаться в нарушении когнитивных функций и прежде всего нарушении памяти, дрожании рук, одутловатости кожи лица, скованности и отечности кожи рук, особенно по утрам, и тахикардии.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители