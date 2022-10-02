Назван самый доступный для снижения сахара в крови продукт

Употребление лука способно существенно снизить уровень сахара в крови и бороться с диабетом второго типа. К такому выводу пришли эндокринологи в результате исследования, представленного на 97-м ежегодном собрании Эндокринологического общества в Сан-Диего.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ученые обнаружили, что экстракт лука Allium cepa может снизить высокий уровень сахара в крови при приеме вместе с лекарственным препаратом метформином, который является основным препаратом при лечении сахарного диабета второго типа. Так, при дозе экстракта лука в 400 и 600 миллиграммов уровень сахара в крови у подопытных грызунов снизился на 50 и 35 процентов соответственно.

«Лук дешевый и доступный продукт. У него есть потенциал для использования в лечении пациентов с диабетом», — подчеркнул ведущий исследователь Энтони Оджи.

Кроме того, этот овощ способен снижать высокий уровень холестерина, который увеличивает риск развития болезней сердца. Пока исследователи не могут описать точный механизм, почему этот овощ действует подобным образом на организм.