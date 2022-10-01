Хирург назвал два способа избавиться от болей в колене без лекарств

Существует два простых и эффективных упражнения, которые помогут избавиться от болей в колене без лекарств, заявил хирург Алесь Улищенко.

Для выполнения первой техники медик посоветовал сеть таким образом, чтобы стопы не касались пола. Затем следует зафиксировать бедро руками.

«Делаем плавные круговые движения по максимальной амплитуде в одну и другую стороны. При этом наблюдаем за своими ощущениями, внимание направляем на дискомфортные зоны. Пытаемся крутить сустав так, чтобы напряжение растаяло», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Для второго упражнения тоже потребуется принять положение сидя, но ноги нужно упереть в пол. Пальцы рук следует поставить на ямку по бокам от надколенника и немного надавить. Выполнять все действия необходимо на протяжении двух-трех минут, резюмировал Улищенко.