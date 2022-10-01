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1 час назад

Хирург Улищенко назвал два способа избавиться от болей в колене без лекарств

Слово и Дело

Существует два простых и эффективных упражнения, которые помогут избавиться от болей в колене без лекарств, заявил хирург Алесь Улищенко.

Хирург назвал два способа избавиться от болей в колене без лекарств
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для выполнения первой техники медик посоветовал сеть таким образом, чтобы стопы не касались пола. Затем следует зафиксировать бедро руками.

«Делаем плавные круговые движения по максимальной амплитуде в одну и другую стороны. При этом наблюдаем за своими ощущениями, внимание направляем на дискомфортные зоны. Пытаемся крутить сустав так, чтобы напряжение растаяло», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Для второго упражнения тоже потребуется принять положение сидя, но ноги нужно упереть в пол. Пальцы рук следует поставить на ямку по бокам от надколенника и немного надавить. Выполнять все действия необходимо на протяжении двух-трех минут, резюмировал Улищенко.

Болезни и лекарства,
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