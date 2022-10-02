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2 часа назад

Врач назвала россиянам фрукты для борьбы с развитием рака

Vse42.ruиещё 1

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала россиянам, что употребление фруктов, содержащих пектин, поможет снизить риск появления онкологических заболеваний.

Врач назвала фрукты для борьбы с развитием рака
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала Бокерия, пектин достаточно эффективно защищает организм от развития рака. Это вещество содержится в таких популярных фруктах, как яблоки и груши, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

"Пектин помогает бороться с запорами и препятствует развитию рака путем ограничения роста раковых клеток", - цитирует СМИ врача.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что онколог Иван Карасев назвал россиянам признаки рака на ранней стадии.

Болезни и лекарства,Ольга Бокерия,Иван Карасев,
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